L'atleta della Falciai seconda ai campionati italiani. Ginevra fa sognare: è argento tricolore

È un grandissimo risultato quello ottenuto nel palasport La Molisana Arena di Campobasso perBindi, la ginnasta aretina, che ha conquistato il podio nazionale al termine di una splendida gara che l’ha vista aggiudicarsi l’oro in ben due attrezzi - a cerchio e alla palla – l’al nastro e il bronzo alle clavette. In una gara di altissimo livellosi è da subito distinta. La ginnastaé scesa in pedana nel concorso generale presentando i suoi esercizi a cerchio, clavette e nastro, si è dimostrata determinata, elegante, e grintosa. Tutto ciò le ha permesso di entrare nella finale alla palla. Mantenendo la concentrazione ha dato il meglio di sé e si è aggiudicata il podio italiano, nella competizione individuale più prestigiosa nel panoramaginnastica ritmica.