Gaeta.it - L’Aquila ospita la ventesima edizione del Premio del Gusto della Stampa Estera in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Ildelingiunge alla sua, confermandosi come un importante appuntamento dedicato all’agroalimentareno. Quest’anno, il capoluogo abruzzese,, è stato scelto come location per l’evento, che si terrà sabato 23 novembre alle 18:00. La manifestazione celebra le eccellenze del settore, evidenziando l’importanza del cibo e dell’agricoltura per l’immagine del nostro paese. La giuria, composta da esperti e corrispondenti internazionali, ha il compito di premiare le personalità e le aziende che meglio rappresentano l’autenticità e la qualità del made in Italy.La sede storica del, città ricca di storia e cultura, accoglie quest’anno la cerimonia deldelnella Sala ipogea del Consiglio Regionale d’Abruzzo.