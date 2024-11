Quotidiano.net - Israele news in diretta, Idf espanderà le operazioni di terra nel sud del Libano

Roma, 11 novembre 2024 -l'operazione dinel sud, ha reso noto Herzi Halevy, capo di stato maggiore dell'Idf. Mentre si rincorrono le voci di una possibile tregua e la fine delle manovre militari israeliane in, con le diplomazie al lavoro su più fronti da Mosca a Washington, Halevy ha dato l'ok ai piani per il Comando Nord di allargare le offensive delle truppe israeliane in nuove aree nel sud del Paese dei Cedri. Intanto nella notte sono stati lanciati attacchi dallo Yemen e dall'Iraq. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile balistico nella notte tra domenica e lunedì. Il missile è stato intercettato dalle difese aeree israeliane, ma i detriti hanno innescato un incendio a Beit Shemesh, a una ventina di chilometri a sud-ovest di Gerusalemme.