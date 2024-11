Lanazione.it - In piazza per i pakistani. Il circolo di Arci e Pd li ospita per due notti dopo lo sgombero

Quelle di questo fine settimana sono statefredde e dure più del solito per molti dei richiedenti asilo che vivono in città,il nuovodi venerdì sera dal parcheggio Il Duomo, dove erano accampati da mesi. Molti di loro hanno trovato asilo in via di Città, nella sede dele del Pd, nelle ultime due, altri probabilmente sono rimasti fuori. "Pensavamo dirne una decina, ma alla fine ne abbiamoti ventisette, in modo precario – dichiarava ieri mattina Lanfranco Perrone, segretario delPd Sant’Agostino –. I ragazzi sono molto dispiaciuti per come vengono trattati ma anche contenti della solidarietà". Da oggi però ildovrà riprendere l’attività ordinaria, "speriamo che le autorità si decidano a trovare una soluzione" aggiunge.