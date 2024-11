Ilrestodelcarlino.it - Il Matelica strappa un punto in casa di un rognoso Montegranaro

2 : Taborda, Chimezie, Stortini, Gonzalez(28’st Proesmans), Zaffagnini, Capodaglio, Perpepaj(39’st Palmieri), Iuvalè(34’st Pagliarini), Jallow, Tonuzi(18’st Mangiacapre), Mancini(16’st Di Matteo). All: Mengo.: Ginestra, Wahi, Zappasodi(17’st Frulla), Aquila, Lucarini, Gabrielli(40’st Gashi), Antonioni(26’pt Giovannini), Bagnolo(43’st Merli), Iori, Stroppa(31’st Amico), Strupsceki. All: Santoni. RETI: 33’pt Iori, 35’pt Jallow, 44’pt Tonuzi, 42’st Frulla. ARBITRO: Pigliacampo di Pesaro; Ilunindelal termine di novanta minuti intensi e ricchi di emozioni. Il match si sblocca dopo la mezz’ora. Al 33’ Iori porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un corner. La risposta locale arriva appena due minuti dopo, con Jallow che arriva per primo su una ribattuta di Ginestra e deposita in rete.