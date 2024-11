Lanazione.it - Due stipendi, zero futuro. La Generazione bilocale e quel budget impossibile

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Claudio Capanni Un gatto, un motorino e un’utilitaria in leasing che dopo altre 24 rate da 350 euro, piùla finale da 5mila euro, diventerà loro. Ma anche due lavori d’oro di questi tempi: consulente informatico a partita Iva lui, dipendente pubblica lei. Il reddito familiare sommando le annualità di entrambi? Quasi 40mila lordi che sfilando tasse, tagliando circa 10mila euro di Irpef lorda e aggiungendo 1.100 euro di detrazioni, fanno almeno 27mila euro che restano in tasca puliti a fine anno. Segni particolari: 39 anni lui e 36 lei. Sono la nostra coppia-tipo (immaginata e pure un po’ fortunata) di fiorentini che, senza lasciti dei genitori, vive insieme in affitto in undi 45 metri quadri. E vuol comprare casa. Quattro mura dignitose e di proprietà dove mettere alla luce e crescere un figlio: magari quattro vani con posticino auto.