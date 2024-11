Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Nessuno si aspettava di essere in vetta a questo punto del campionato»

Il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter-Napoli 1-1Le parole di Disidiindel. Però siamo contenti, dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo sicuramente soddisfatti perdavanti a tutti dopoprimo mini-ciclo»Siamo cresciuti sotto l’aspetto della mentalità. Dopo una brutta sconfitta in casa, venire qui e fare una prestazione del genere è sintomo di squadra e gruppo importante. Ci sarà ancora tanto da lavorare e crescere, ma sono aspetti che ci portiamo dietro e che fanno sicuramente piacere. Mancano tante partite, ma siamo contenti dilì, in alto. Siamo cresciuti sotto l’aspetto della maturità , c’è tanto da lavorare ma siamo contenti»Leggi anche: Il Napoli è vivo ed è primo in classifica.