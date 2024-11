Puntomagazine.it - Contributo totalmente a fondo perduto. Finanza Agevolata ed Ordinaria

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

fino a 100.000 Euro per il sostegno a nuove iniziative imprenditorialiGentili Lettrici Egr Lettori, segnaliamo un interessante strumento agevolativo finalizzato a supportare la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che nelle forme societarie, per migliorare l’accesso all’occupazione di disoccupati, ivi compresi giovani e donne, mediante l’erogazione di servizi reali e supporto finanziario.Ad ogni singolo beneficiario ritenuto “soggetto svantaggiato” (giovani under 35, donne, disoccupati, fuoriusciti dal mercato del lavoro per cessazione d’azienda, compresi i disoccupati di lungo periodo, persone inattive, occupati a rischio di perdita occupazione in situazione di crisi aziendale) viene riconosciuto un aiuto di Euro 25 mila pro-capite,