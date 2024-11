Ilnapolista.it - Conte sa come funziona il calcio italiano, perciò ha alzato la voce domenica sera

sailhalaDevo dire la verità a me Max Gallo nell’ultimo editoriale è parso esattamente andreottiano. Più di. Compie un’analisi perfetta dell’accaduto. E cioè della sparata di Antoniocontro l’uso del var e del protocollo che lo governa. Tale uscita è stata fatta in occasione della concessione di un rigore che può starci e non starci. Mentre è mancata in occasione di errori più eclatanti.la spinta su Kvara nettissima e decisiva di qualche partita fa. A me pare chiaro cheabbia fatto una difesa preventiva degli interessi del Napoli. E lo ha fatto in una partita che non ha visto, secondo me, un arbitraggio sfacciatamente partigiano. Pur non potendosi negare, almeno a sentire quasi tutti gli esperti, alcuni errori.