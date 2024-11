Davidemaggio.it - Claudio Lotito a Belve

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Alla domanda ‘che belva si sente?‘ potrebbe rispondere ‘un’aquila‘, come il simbolo della Lazio. Davide Maggio è in grado di anticiparvi chesarà presto ospite a.La nuova edizione del programma di Francesca Fagnani partirà martedì 19 novembre in prima serata su Rai2. Fumantino e senza peli sulla lingua,è un personaggio interessante, con il quale poter toccare diversi temi.Senatore della Repubblica ma prima ancora imprenditore e soprattutto uomo di calcio, è presidente della Lazio da 20 anni; in passato è stato anche proprietario della Salernitana e componente del Comitato di Presidenza della FIGC. A livello nazionalpopolare, è stato reso celebre da un’imitazione di Max Giusti che ironizzava sul suo modo di parlare forbito.Davide Maggio.