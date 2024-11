Ilgiorno.it - Chiara Salomoni, la fotografa che immortala gli squali

Poggiridenti (Sondrio) , 11 novembre 2024 – Lache parla agli: un po’ come il personaggio del libro di Nicholas Evans, interpretato al cinema da Robert Redford nel film “L’uomo che sussurrava ai cavalli“,, valtellinese di nascita ma trasferitasi da poco negli Stati Uniti,gli abissi marini, quel mondo meraviglioso e sommerso che fa sognare molti e che leicon scatti mozzafiato e di altissimo livello. Lei sussurra agli, che adora. Unapartita dalla Valtellina e che ora vive alle Hawaii. Una domanda sorge spontanea: com’è nata la sua passione per l’ambiente marino, la fotografia subacquea? “Sono nata a Morbegno in Valtellina e sono cresciuta a Colico. Da piccola d’estate in famiglia si viaggiava per andare a scoprire posti nuovi, spesso posti di mare.