Carenza di medici, Marinoni: "Problemi irrisolti, tante incognite per il futuro"

Resta alta la preoccupazione per la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale. Alla Camera, nell’audizione di Bankitalia sulla manovra gli occhi sono stati puntati sui numeri della sanità, in modo particolare sull’annoso problema delladie infermieri.Secondo Banca d’Italia nel prossimo decennio il turnover del personale sanitario e le nuove esigenze dell’assistenza territoriale genereranno un fabbisogno, in termini di incidenza sull’organico alla fine del 2022, per i(compresi quelli di famiglia e pediatri) pari al 30% e per gli infermieri al 14%: a conti fatti si tratta di oltre 40mila dottori e altrettanti infermieri. A legislazione vigente, tutto il personale con almeno 60 anni alla fine del 2022 cesserà di lavorare nell’arco dei prossimi dieci anni: ciò corrisponde a più di 27mila, oltre 24mila infermieri e altrettanti addetti del ruolo tecnico e a 28mila frae pediatri di base.