Anteprima24.it - Calcio: Salernitana, si va verso l’esonero di Martusciello

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSalvo colpi di scena, laè pronta a cambiare allenatore. Il ko interno subito dai campani contro il Bari dovrebbe costare la panchina a Giovanni. In mattinata proprietà e dirigenza hanno avuto contatti con il ds Gianluca Petrachi per analizzare la situazione e valutare le alternative. Al momento l’orientamento è quello di dare una sterzata all’ambiente per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Entro la mattinata sono attesi sviluppi. L'articolo, si vadiproviene da Anteprima24.it.