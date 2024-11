Lanazione.it - Calcio. Dilettanti. San Giuliano e Calci da tre punti

Pisa 11 novembre 2024 – In Promozione, vittoria all’ultimo tuffo per il Sanallo Stadio Comunale ‘Bui’ contro la Larcianese. Gara decisa da Pasquini al settimo minuto di recupero e trepesantissimi per la formazione di mister Roventini. Dopo dieci giornate di campionato il Sanè secondo in classifica con venti, proprio insieme alla Larcianese di mister Cerasa. Al comando il Pietrsanta con ventitre. Questo il tabellino della sfida intensa. San: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini (Micheletti), Ghelardoni A., Lici, Pasquini, Doveri L. (Cantini), Niccolai, Di Paola, Doveri G. (Nacci), Ceciarini (Benedetti). A disposizione Contini, Susini, Mariani, Bozzi, Ghelardoni M. . All. Roventini Larcianese: Cirilli, Porciani, Antonelli (Iannello D.), Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ndiaye (Lotti), Capetta (Romani), Tersigni (Vallesi).