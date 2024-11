Lanazione.it - Botte all’autista del bus: pugno in faccia, poi scappa dopo il parapiglia a bordo

Arezzo, 10 novembre 2024 – Lo ha colpito al naso con une poi si è dileguato facendo perdere le sue tracce. La vittima dell’aggressione è un autista di un pullman di Autolinee Toscane, ha circa quarant’anni. Ad attaccarlo è stato un passeggero esagitato che per buona parte del viaggio aveva dato segni di escandescenza causando caos tra i sedili. Le volanti di Arezzo lo stanno cercando. È il breve riassunto di una serata di ordinaria follia sulla linea Arezzo - Foiano - Bettolle che non è altro che l’ennesimo episodio di violenza a danni del personale del trasporto pubblico. Non è il primo caso nemmeno nell’Aretino. Accade tutto intorno alle 20 di ieri, in via IV Novembre, ad Arezzo. L’aggressore è fuggito ed è tutt’ora ricercato. L’episodio, ancora da chiarire nei suoi contorni nella sua dinamica, si è verificato sull’autobus durante una delle ultime corse della serata che spesso si affollano di quei viaggiatori meno composti, per usare un eufemismo.