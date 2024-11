Oasport.it - Basket femminile: Italia, dalle gioie ceche alla caduta greca. Resta il primo posto nel girone

a due facce. Così si può riassumere il discorso legatoNazionaledi Andrea Capobianco, che stavolta non ha realizzato il percorso netto nella finestra di qualificazione agli Europei 2025, per quanto il discorso in casa azzurra non si ponga assolutamente dato che è già Paese ospitante. Da una parte il bello di Genova contro la Cechia, dall’altro il brutto di Chalkida contro la Grecia.Nel nuovo palasport genovese, l’è riuscita a mostrare i muscoli contro una Cechia forse non ai livelli migliori, ma che va sempre battuta in qualsiasi contesto (come ha sperimentato la Germania, che è riuscita a batterla solo sul filo di lana, il che non depone a favore del gruppo ceco visto che le tedesche erano senza le Sabally). Molto prezioso il contributo di Olbis Andrè sotto canestro: lei sta entrando in una nuova dimensione, nei suoi migliori anni, e l’ha dimostrato.