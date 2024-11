.com - Atp Finals, oggi Alcaraz contro Ruud: programma, orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Seconda giornata delle ATPTorino 2024, 11 novembre. Al debutto Carlosin un match che sulla carta dovrebbe essere abbastanza facileCasper. In scena anche il numero 2 del classifica mondiale Alexander Zverev, in serataAndrey Rublev, ma anche i doppisti italiani Bolelli e Vavassori. La coppia azzurra inizierà il camminoRohan Bopanna e Matthew Ebden, nel remake della finale degli Australian Open. Alle ore 20, ci sarà la premiazione di Jannik Sinner che otterrà il trofeo dedicato al numero 1 della classifica di fine anno. Carlose Casperscenderanno in campo alle ore 14 per la sfida che aprirà il Girone Newcomb. Poi ci sarà una breve pausa e si riprenderà alle ore 18 con la sessione serale e con il doppio Bolelli/VavassoriBopanna/Ebden.