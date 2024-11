Arevalo Pavic-Krawietz Puetz oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Marcelo e Mate affronteranno Kevin e Tim nel primo match della fase a gironi del torneo di doppio alle ATP di. Scende in campo la coppia numero uno al mondo, che arriva però nel capoluogo piemontese non nel miglior momento della stagione, dato che non vincono una partita dagli US Open. Una striscia negativa iniziata con la sconfitta in semifinale a New York proprio contro i due tedeschi che affronteranno. Due coppie che si sono già sfidate ben cinque volte quest'anno: tre vittorie per e due per. Le due coppie scenderanno in campo, lunedì 11 novembre, alle ore 11:30.