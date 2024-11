Inter-news.it - Adani: «Rigore? C’è qualche dubbio. L’Inter non può essere sempre a mille»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Lele, in diretta a La Domenica Sportiva, ha commento l’1-1 trae il Napoli. L’ex giocatore ha parlato della solidità degli azzurri di Antonio Conte.– Lele, ex giocatore e oggi opinionista di Rai Sport, ha commentato il pareggio trae il Napoli a San Siro. Queste le parole del noto giornalista: «Il Napoli in trasferta i gol li aveva presi solo a Verona, indenne contro Milan e Juve e ne ha preso uno stasera. La solidità del Napoli inibisce gli altri, il percorso degli azzurri continua, c’è lo scatto a migliorare.non puòsemper a, la partita l’ha vissuta spesso nella metà campo del Napoli, così come il Napoli ha giocato spesso nella sua metà campo.? Anche per me il fischio di questo penalty è molto».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? C’è