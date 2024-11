Ilveggente.it - Tradimento Ferrari con la Red Bull: l’annuncio è appena arrivato

con la Red. Ed è anche ufficiale. Ecco cosa succederà nella prossima stagione della Formula Uno Siamo ormai alle battute conclusive del Mondiale di Formula Uno: tre gare alla fine e Max Verstappen pronto ad alzare di nuovo il trofeo di pilota più forte. Dopo la gara del Brasile sul circuito di Interlagos, l’olandese ha dimostrato per il momento di non avere rivali.con la Red(Lapresse) – Ilveggente.itPoi sarà tempo di cambiamenti e anche nella Red, almeno questa era l’impressione, ce ne sarebbero potuti essere. Perez non ha reso secondo quelle che erano le aspettative e soprattutto avendo, per buona parte della stagione, la macchina migliore. Nell’ultimo periodo poi qualcosa si sarebbe incrinato nel rapporto tra il messicano e la scuderia, quindi è spuntata anche la possibilità di un addio alla fine della stagione.