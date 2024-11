Sport.quotidiano.net - Ternana "Diamo una gioia alla nostra gente"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

di Augusto Austeri TERNI Varie incognite per la possibile formazione. Cicerelli e Romeo hanno recuperato, ma è da vedere se giocheranno dal primo minuto. Al posto dello squalificato Cianci potrebbe esserci Ferrante che ha caratteristiche simili e che, entrato in corsa contro la Spal, oltre ad andare a segno è apparso in notevole condizione. Ma non sarebbe una sorpresa l’impiego di Donnarumma, di cui sono fuori discussione l’intelligenza tattica e il fiuto del gol. In difesa il ballottaggio è tra Loiacono e Maestrelli, in mediana tra Aloi e de Boer, sulla trequarti Carboni e Romeo, ipotizzando che Cicerelli sia in campo dall’inizio. In caso di difesa a tre potremmo vedere Casasola sulla corsia destra in mediana. Oltre a Cianci, sono out i lungodegenti Krastev e Damiani. Parla il mister.