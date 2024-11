Sport.quotidiano.net - Sottini ed El Kaddouri risultano nella lista dei convocati ma non sono sicuramente nelle migliori condizioni. Piove sul bagnato: ko Karlsson e Ntenda

Ladei giocatori biancazzurri indisponibili per la gara col Pineto fa davvero impressione. Oltre allo squalificato Bruscagin e a Fiordaliso e Bachini – che di fatto non hanno praticamente mai fatto parte del gruppo dall’inizio del campionato – mister Dossena deve fare i conti con diverse altre assenze piuttosto pesanti. I problemi muscolari accusati da Arena e Awua erano noti, e priveranno lo staff tecnico di due titolari in difesa e a centrocampo. Si è fermato pure, che poteva rappresentare un’alternativa sulla fascia sinistra, mentreed Eldeima non. Le principali note dolenti – per motivi differenti – però riguardanofoto) e Kane. Il centravanti islandese – reduce da due golultime tre giornate – non sarà della partita a causa di una ricaduta dell’infortunio al polpaccio riportato all’inizio del campionato.