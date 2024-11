Ilveggente.it - Sinner-de Minaur, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

debutterà contro dealle Atp2024:, notizie,tv in chiaro e.Sono otto e sono uno più forte dell’altro. Del resto, non è un caso che siano a Torino: sono i migliori singolaristi della stagione e saranno impegnati, a partire da oggi, in quello che è altrimenti noto come torneo dei Maestri. Ma ce n’è uno che, più degli altri, ha gli occhi puntati addosso. Perché è concreta, ora più che mai, la possibilità che sia proprio lui a portare a casa il titolo di re delle Nitto Atp2024.Dove vedere-deintv in chiaro egratis (LaPresse) – Ilveggente.itQuel qualcuno, naturalmente, è Jannik, numero 1 del mondo e favorito per la vittoria del torneo che si disputerà nei prossimi giorni ai piedi della Mole.