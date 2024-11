Sport.quotidiano.net - Roma-Bologna 2-3: emiliani divertenti e spietati, Juric vicinissimo all'esonero

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

10 novembre 2024 - Allanon basta un super El Shaarawy per avere ragione del, anzi cade sotto i colpi di Orsolini e compagni. All'Olimpico finisce 2-3 per i rossoblù al termine di una partita divertente, pirotecnica e nervosissima, dove i rossoblù vanno in vantaggio a metà del primo tempo e riescono a contenere tutte le reazioniniste fino ad ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato. Sblocca la gara Castro, ma El Shaarawy la pareggia nella ripresa. Glibravi a trovare in rapida sequenza il nuovo vantaggio e poi la terza rete con Orsolini prima e Karlsson poi, infine la doppietta del faraone regala un'ultima speranza, che però non si trasformerà mai in rimonta definitiva. Ilaggancia così il Milan al settimo posto, mentre i capitolini ora vedono da vicino la zona rossa: solo +4 sulla terzultima per i capitolini eall'