Respinto l’assalto di Senigallia. Italservice esulta

7668LORETO : Delfino 11, Cevolini ne, Battisti 4, Cipriani 20, Mattioli ne, Tognacci 8, Santucci 17, Aglio 14, Broglia 2, Gulini, Jareci. All. Ceccarelli. GOLDENGAS: Venga 2, Giacomini 22, Maiolatesi, Sablich G. 8, Tamboura 3, Druda, Sablich P. 10, Arceci ne, Landoni 11, Giampieri 12. All. Petitto. Arbitri: Gaudenzi e Boudrika. Parziali: 15-13, 35-29, 57-48. Fallo tecnico a Giacomini. Usciti per falli: Sablich G.. Bel derby al Palamegabox risolto, in finale avvincente, da due zampate di Cipriani che respinge l’ultimo assalto ditrascinato da un irriducibile Giacomini. Primo quarto di studio, con punteggio a elastico, Sablich commette presto due falli e deve rientrare in panca. Poi all’inizio del secondo il Loreto prende il largo con le triple di Cipriani che firma il +8 (25-17), mentre la difesa ospite fatica a contenere la fisicità di Delfino.