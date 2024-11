Ilrestodelcarlino.it - Opposizione all’attacco: "Dati sul turismo errati"

"Se dovete dare i numeri, almeno dateli bene. L’aumento di presenze turistiche del 2% che avete annunciato a Porto Recanati non è per nulla in controtendenza rispetto ai paesi limitrofi, perché l’intera regione Marche ha registrato quest’anno un incremento che sfiora il 3%". Così il gruppo di minoranza "Centrodestra Unito" lancia l’ennesima polemica all’indirizzo dell’amministrazione. Le consigliere d’Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini contestano i numeri resi noti dal sindaco Andrea Michelini a fine stagione turistica, assicurando che c’era stato un lieve aumento di presenze e arrivi in città. "Centrodestra Unito" ha diverse cose da ridire. "Il nostro super sindaco Michelini aveva dato nelle scorse settimane i numeri delportorecanatese sulla stagione 2024 – affermano Ubaldi e Sabbatini –.