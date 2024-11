Ilrestodelcarlino.it - Mancini, lo sfogo della figlia: “Sono nata con una malformazione. E da piccola ero vittima dei bulli”

Ancona, 10 novembre 2024 – Non è facile parlare delle proprie sofferenze e delle difficoltà incontrate durante la propria vita. C’è riuscita Camilla, laventisettenne di Roberto, jesino ex calciatore e allenatore anchenazionale azzurra, nonché testimonialRegione Marche fino al 2025. Camilla è statadi atti dismo sin da, a causasuaal viso. Ma con il trascorrere del tempo ha trovato la forza per reagire. E “rinascere” come dice lei, scrivendo un libro per ragazzi, dal titolo “Sei una farfalla”, pubblicato da Mondadori lo scorso mese di ottobre. Le sue attuali motivazioni le ha consegnate alla sua pagina Instagram, dopo aver raccontato la sua storia durante la trasmissione L’Ora Solare su Tv2000 in cui l’ha intervistata Paola Saluzzi: “Parlare delle proprie fragilità e aprirsi al mondo non è facile ma ormai necessario per me.