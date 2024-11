Le formazioni rivelate mentre i campioni sembrano porre fine alla corsa triste

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 18:50:57 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Manchester City spera dia una serie di tre sconfitte consecutive quando si recherà a Brighton in Premier League.È la prima volta che il City perde tre partite di fila dstagione 2017-18 e la sconfitta contro la squadra di Fabian Hurzeler sarebbe la prima volta che Guardiola ne perde quattro di fila nella sua carriera manageriale.Il City è attualmente secondo in classifica, a due punti dcapolista Liverpool, e Guardiola cercherà una reazione da parte dei suoi giocatori dopo aver subito una sconfitta per 4-1 in Champions League per mano dello Sporting del nuovo allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, martedì.Il Brighton spera anche in un risultato positivo dopo le sconfitte consecutive contro il Liverpool nella Coppa EFL e nella Premier League.