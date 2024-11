Anteprima24.it - L’allarme dell’Osservatorio di Montevergine: “Lago prosciugato a metà novembre”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo prossimi alla fine della prima decade died ildi Campo Maggiore di Mercogliano, come si evince da queste foto scattate stamani (in basso, ndr.), continua ad essere privo di acqua. Si tratta di un’anomalia di un certo rilievo, considerato cheè il mese, di norma, più piovoso dell’anno. Purtroppo, dopo una prima decade di ottobre caratterizzata da buoni apporti meteorici, si è aperto con un lungo periodo caratterizzato da temperature al di sopra delle medie e da scarse precipitazioni”. E’ il monito che arriva dall’Osservatorio di.“Non resta che confidare in una decisa inversione di tendenza. Qualche segnale incoraggiante nelle proiezioni a lungo termine dei modelli di previsioni numerica c’è, in tal senso. Non resta che attendere conferme in merito”.