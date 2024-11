Calciomercato.it - Juventus, non solo Skriniar: Giuntoli chiude il doppio colpo Scudetto

Il club bianconero sempre alla ricerca di un difensore, arrivano dettagli importanti sul possibile arrivo dello slovacco dal PsgSembra passata un’eternità da quando Milannel nostro campionato sfoggiava un rendimento da difensore di livello top. Con la maglia dell’Inter, si era affermato tra i migliori della Serie A e probabilmente d’Europa. Ma le cose per lui, dal momento del passaggio al Psg, sono cambiate.alla, si può fare: spuntano le cifre – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In Francia, se lo scorso anno era riuscito a trovare comunque un certo spazio, in questa stagione sta assistendo alle partite spesso e volentieri dalla panchina, con Luis Enrique che non gli ha concesso gran minutaggio e finora davvero poche presenze. Una situazione che allo slovacco non sta palesemente bene e il giocatore infatti sta iniziando a guardarsi intorno.