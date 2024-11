Sport.quotidiano.net - Jannik e Alex, Maestri a fuoco lento. I papà in cucina e una casa lontana. Hanno vinto le paure col carattere

Due vite ’di frontiera’ e una terra lasciata da bambini nel nome di un sogno. MaSinner e il suo primo avversario alle Atp Finals,De Minaur,molto di più in comune. A partire dairistoratori: Hanspeter, cuoco al rifugio Talschlusshütte, in Val Fiscalina. Anibal, il padre dell’australiano lavorava da Giovanni – neanche farlo a posta – ristorante italiano di George street, a Sydney. Potremmo stare qui ore a parlare di come quel ragazzo uruguaiano conobbe mamma Esther Roman dando vita al piccolo fenomeno esaltato anche da Leyton Hewitt. Ma qui contano le radici, come è nato l’avversario di oggi (alle 20,45 su Rai 2 e su Sky) di. Un giramondo, partito dall’Australia e arrivato in tenera età ad Alicante, in Spagna, dove glimesso subito in mano una racchetta.