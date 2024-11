Napolipiu.com - Inter-Napoli: il big match che vale il primato, formazioni e dove vederla

Gli azzurri di Conte e Lukaku sfidano i nerazzurri a San Siro per la vetta della Serie A Ilsi prepara alla sfida più attesa: l’a San Siro nell’ultimo turno prima della sosta. Una partita cheilin Serie A, con gli azzurri a quota 25 punti, uno in più dei nerazzurri campioni d’Italia.: Le ultime sulleAntonio Conte recupera Lobotka per la sfida scudetto. Il centrocampista slovacco punta a una maglia da titolare dopo l’infortunio. Il tecnico degli azzurri valuta anche il passaggio al 3-5-2, con Mazzocchi o Politano quinto di centrocampo e la coppia Kvaratskhelia-Lukaku in attacco.La probabile formazione del(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.