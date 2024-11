Panorama.it - Inter e Napoli, arrivederci a marzo per lo scudetto

La montagna del big match di San Siro ha partorito il topolino di un pareggio e un paio di notizie non banali. La prima è che l'ha chiuso il trittico casalingo contro le super grandi (Milan, Juventus e) senza vincere e raccogliendo 2 punti contro i 7 dell'anno scorso: non è una sentenza, ma quando il campionato prenderà il tratto in discesa al ritorno saranno tutte trasferte da cui passerà il sogno del bis. La seconda riguarda il. L'operazione pompiere di De Laurentiis alla vigilia non è servita perché i partenopei hanno ammortizzato in fretta lo choc della sconfitta contro l'Atalanta mostrando i muscoli e una prestazione da grande. Conte può sorridere, era atteso al varco di un calendario spaccato in due tra inizio morbido e prosieguo da vertigini e fin qui il raccolto non ha deluso: 4 punti in 3 partite.