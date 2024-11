Gaeta.it - Incendi nella Valsusa: fiamme devastano quattro comuni, tornano i sospetti di piromania

Facebook WhatsAppTwitter Un sabato sera drammatico ha colpito la provincia di Torino, conche hanno coinvolto diversidella, inclusi Bussoleno, Susa, Mattie e Condove. Questi eventi hanno riacceso i timori di una nuova serie di attacchiari dolosi, un fenomeno che latà locale deve affrontare da oltre due anni. Le operazioni di soccorso, gestite da diverse squadre di vigili del fuoco coadiuvate da squadre di volontari, sono state fondamentali per tentare di limitare i danni e contenere le.La situazionearia e gli interventiLa serata di sabato ha visto scattare l’allerta in vari punti della, con almeno cinquedistinti da domare. A Bussoleno, un rogo ha avviluppato un’Alfa Romeo 159 in sosta in via Rubattiera, estendendosi rapidamente a una baracca nelle vicinanze, appartenente alla stessa proprietaria dell’auto.