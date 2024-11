Ilfattoquotidiano.it - Il piano del governo contro lo spaccio nei pressi delle scuole: tanta sorveglianza ma poca prevenzione

Si chiama “Sicure” e si traduce con più sistemi di video, più vigili e promozione di “campagne informative volte allae al contrasto dellodi sostanze stupefacenti”. È ildella diffusione della droga “nei” degli istituti scolastici. Così cita la circolare del ministero dell’Interno inviata in questi giorni ai prefetti. Il tutto per 1,5 milioni di euro da dividere tra quattordici Comuni capoluogo di Città metropolitana: circa duecento mila euro ciascuno.Ma attenzione: non e? ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videogia? realizzati a qualsiasi titolo. Un progetto che non vede nessuno contrario ma che, sottolineano i presidi e l’Osservatorio nazionale adolescenza, non basta perché “serve piùsin dalla scuola primaria” e “perché lonon avviene certo davanti le aule ma in piazze ben conosciute dai ragazzi”.