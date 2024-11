Iltempo.it - Il maxi-vulcano erutta da una settimana: vittime e miglia di evacuati

La nuova eruzione delLewotobi Laki Laki in Indonesia è stata devastante, con diversi giorni di intensa attività vulcanica che ha avuto un impatto significativo sulle comunità circostanti. Il, situato sull'isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, ha iniziato are lunedì e sabato l'eruzione si è intensificata con enormi colonne di cenere che si sono innalzate fino a 9 chilometri. Almeno dieci persone sono morte e interi villaggi sono stati. Si stila in 16mila il numero delle persona che hanno lasciato le loro case.