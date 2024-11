Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Zanetti prende la mira: "Il Verona ci proverà»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Assente per squalifica Rocha Livramento,recupera sulla destra Tchatchoua. Probabile formazione delche si disegna secondo il classico 4-2-3-1. Davanti a Montipò, oltre al terzino belga-camerunese, ci saranno Magnani, Coppola e Bradaric. A centrocampo Duda e Belahyane in mediana, con Suslov, Kastanov (occhio al ristabilito Harroui) e Lazovic alle spalle di Tengstedt. Mister Paoloha presentato così la gara con i viola. "La Fiorentina è una squadra forte, costruita benissimo, che avendo una rosa molto completa ha potuto schierare in Conference League diversi giocatori non titolari in campionato. È una squadra che ha trovato una sua identità dopo un avvio complicato e ha capito come vincere. Per noi sarà una partita di grande sacrificio". Sulla formazione da opporre ai viola.