Figura di m*** Grande Fratello Shaila Gatta contro Mariavittoria | Ti ho sentito… Interviene Alfonso e per lei finisce malissimo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

di”. L’ex velina di Striscia la Notizia,, è al centro di un nuovo e imbarazzante episodio nella Casa del. I telespettatori non hanno risparmiato commenti severi. Questa volta, però, non si parla del suo voltafaccia nei confronti di Javier Martinez, il pallavolista argentino che laaveva sedotto e poi lasciato per iniziare una storia con Lorenzo Spolverato. Il motivo dello sriguarda invece un’altra concorrente,Minghetti.All’interno della Casa,ha trovato in, giovane e affascinante dottoressa romana, una vera rivale. Tra le due non scorre buon sangue, e poco fa durante un nuovo confronto in giardino la ballerina ha accusatodi tramare alle sue spalle di notte. Tuttavia, la situazione si è rapidamente rivoltata, poiché le sue accuse si sono rivelate completamente infondate.