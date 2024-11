Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 novembre 2024

Cheche fa:di, 10Questa sera, domenica 10, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 10, di Cheche fa-2025.Tra glidel 10saranno presenti Laura Pausini, l’artista italiana più amata e premiata nel mondo, la giornalista Francesca Fagnani e Gino Cecchettin, che parlerà del suo impegno per la “Fondazione Giulia Cecchettin”. E ancora: la scrittrice, poetessa e testimoneShoah Edith Bruck e il fondatoreComunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, autori del libro “Oltre il male”, una conversazione a due sul temaguerra; la Senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e co-fondatrice e Direttrice di UniStem, in libreria con “Scienziate.