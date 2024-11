Zonawrestling.net - Carmelo Hayes: “Il main roster è tutt’altra cosa rispetto a NXT”

è uno di quei wrestler che di recente hanno affrontato la transizione da NXT al. Sebbene non sia ancora riuscito a imporsi definitivamente a SmackDown, HIM ha messo in scena una serie di grandi incontri contro avversari di livello come Andrade, Randy Orton e LA Knight. Riflettendo sui suoi ultimi mesi nello show blu,ha parlato anche del suo ex tag team partner Trick Williams, di cui si parla da tempo di un possibile approdo nel.Parlando al podcast Gorilla Position,ha dichiarato:“Non sopotrebbe fare nelTrick Williams, bisognerà aspettare e vedere. Qui è tutto un altro mondo: NXT è unadiversa. Quando sono arrivato qui, ho subito capito si trattasse di qualcompletamente nuovo per me. Ho dovuto sperimentarlo sulla mia pelle.