Quifinanza.it - Assegno di inclusione, sospensione e decadenza per avvio lavoro: i chiarimenti Inps

Come ricorda il sito del Ministero del, l’di– Adi è una misura di sostegno economico, spettante sulla scorta di requisiti legati alla residenza, cittadinanza e soggiorno, come pure all’Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso di attivazione e disociale e lavorativa.Recentemente, pubblicando il messaggio n. 3624 in tema di controlli sui beneficiari di tale misura, ha spiegato quali sono le conseguenze per il caso della mancata comunicazione del reddito dadi nuovodipendente.Vediamo allora cosa cambia per coloro ai quali il contributo viene erogato e perché l’istituto parla espressamente didell’di di.Mancata comunicazione del reddito dadell’AdiCon il messaggio del 31 ottobre scorsoha ricordato che, dallo scorso giugno, hanno avuto inizio apposite attività di verifica mirate ad accertare l’omessa presentazione del modello “Adi-Com Esteso” per tutte le domande didicon stato “accolta” nell’ipotesi nella quale:uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività didipendente .