Ilrestodelcarlino.it - Traffico, disagio continuo: "Mai visto tanto caos"

"In questa città c’è sempre questo?". La domanda preoccupante di un passante straniero, ieri mattina in via Stalingrado, direzione Eima, è il simbolo dei disagi dovuti all’unione di sciopero dei mezzi pubblici, cantieri ed evento Eima in fiera. Michele Cicconi, invece, cammina su via Masini. Il giovane ieri sarebbe dovuto andare a trovare un amico fuori città, "per questo lo sciopero dei bus mi ha infastidito", dice in modo stizzito. "Non mi ha cambiato la vita, però ho dovuto rimandare questo incontro". Il ragazzo non è automunito perché, abitando dentro le mura, ha scelto di muoversi a piedi o al più in bicicletta. "I disagi dei cantieri li vivo da residente nell’area, non mi colpiscono, ma comprendo chi vive questo incomodo". Dello stesso avviso è l’amico Luca Sparandini, che intercettiamo in via Masini mentre osserva le lunghe code nella via che porta alla stazione.