Quattro contestazioni per la punizione del professore Christian Raimo. Si basano sul codice etico, ma non reggeranno davanti a un tribunale

La pesante sanzione disciplinare inflitta dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio a carico di, ilromano che ha duramente criticato in più occasioni il Ministro Valditara, ha tutto il sapore di una vendetta politica. Il provvedimento si regge, infatti, su alcuni presupposti giuridici molto fragili, che proviamo a riassumere. I fatti sono noti:, in più occasioni – una manifestazione politica, e alcuni post sui social – ha criticato in maniera molto dura il Ministro Valditara, riservandogli giudizi sferzanti che hanno fatto molto discutere. Tra i passaggi più noti e controversi c’è l’invito a dimettersi «perché la sua idea di scuola è lurida e pericolosa», ma anche il messaggio social in cui afferma che Valditara «è un Ministro debole e incompetente, va colpito come la Morte Nera»; messaggio poi attenuato dalla precisazione che «era chiaramente una metafora, visto che non conosco nessuno con un Falcon».