Promozione / Barbara Monserra 2-2 col S.Orso, vittoria gettata in zona Cesarini

In vantaggio di due gol la formazione di Mancini si fa raggiungere a due minuti dal fischio finale mentre difendeva un risultato che sarebbe stato determinanteVALLESINA, 9 novembre 2024 – Ilgetta al vento un successo che voleva dire tanto per la classifica.MorsucciIn vantaggio di due gol firmati da Ubertini e Morsucci (rigore), la formazione di Mancini nella ripresa ha subito al 1? il 2-1 firmato da Muratori.Gli ospiti hanno provato a pareggiare colpendo un palo. Poi, quando tutto sembrava andare per il verso giusto, in pieno recupero, a due minuti dal triplice fischio, il pari per opera di Tanfani che ha fatto esultare la squadra fanese e mette in crisi i padroni di casa.Da registrare che iloggi è ritornato a giocare sul proprio terreno dirimesso a nuovo.