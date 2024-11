Lanazione.it - Nessuno si presenta, bimba lasciata sola alla sua festa di compleanno. La mamma: “Non lo auguro a nessuno”

Castiglione del Lago (Perugia), 9 novembre 2024 – Gli amici la lascianosuadima la comunità insorge: “Ti festeggiamo tutti insieme al parco”. Se nell’era dei gonfiabili e delle battaglie al paintball nessun bambino sial tuoquello che doveva essere il giorno più bello rischia di diventare un dramma. Così unasi è trovata a rispondere a quelle interrogazioni da cui non si uscirà mai con la sufficienza: “Perché i miei compagni non sono venuti?”. Trentacinque inviti distribuiti, dieci disdette motivate, ma il resto? E pensare che era tutto pronto: palloncini e merende incluse. “Ieri non hai pianto sempre col sorriso sulle labbra e un occhioporta con la speranza che qualcuno arrivasse. ho avuto la conferma della piccola, grande e coraggiosa donna che è la mia bambina”, dice laspiegando l’accaduto.