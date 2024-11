Ilgiorno.it - Mobilitazione continua. Un album contro Pedemontana: "Le nostre cartoline dal fronte"

"Teniamoci la bellezza che c’è": centinaia di scatti e riflessioni della gente raccolti in un anno di maratona fotograficaadesso hanno un podio. Domani i vincitori del concorso lanciato dal Comitato “Ferma Ecomostro D breve“ saranno premiati alla festa di San Martino, a Bellusco. E le immagini più significative diventerannoda spedire in Regione a sostegno della battaglia. "Ha vinto ‘Sogni di bambina’, già foto simbolo anti-autostrada – raccontano gli attivisti –, è l’immagine del frutto di una fusaggine, metafora di vita e rinascita, che riflette la speranza di preservare la natura del nostro territorio". Ed è per questo che schiere di appassionati hanno fissato gli angoli "minacciati dal cemento" ad Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Cambiago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate e Vimercate.