Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di farmaci oncologici. Responsabili presi dai carabinieri

Due milioni di euro. A tanto ammontava il valore dei preziosissimichemioterapici, rubati a dicembre dello scorso anno dallaa del Sant’Orsola. Quasi un anno dopo, a seguito di indagini serratissime, idel Nucleo investigativo sono riusciti a individuare gli autori di quel colpo milionario: si tratta di quattro campani, per due dei quali, due fratelli napoletani di 57 e 43 anni, sono scattate le manette. In realtà, il maggiore si trovava già nelle patrie galere, dopo essere stato arrestato in flagranza dalle Volanti, lo scorso 24 settembre, sorpreso a rubare, ancora,nella stessaa del policlinico con altri due complici. A lui, al fratello minore e agli altri due soggetti, che risultano indagati, i militari dell’Arma sono arrivati partendo dall’analisi dei filmati rila notte del 22 dicembre 2023 dall’impianto di videosorveglianza dell’ospedale: avevano agito a volto scoperto e attraverso una comparazione facciale con persone già presenti nella bancadati delle forze dell’ordine si è arrivati al ‘match’.