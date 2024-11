Lutto nella musica italiana se ne va un grande interprete

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La scenaleperde untalento: Armando Corsi, il chitarrista noto come “chitarra che sorride”, si è spento a 77 anni. La sua scomparsa, avvenuta l’8 novembre 2024 presso l’hospice di Chiavari, ha commosso il mondo della. Armando Corsi era uno dei principali interpreti della chitarra, con uno stile inconfondibile che spaziava dalla classica alla folk, fino alla fusion. Durante la sua carriera, ha collaborato con importanti artisti italiani come Ivano Fossati e Samuele Bersani, lasciando un’impronta indelebile nel panoramale.L’annuncio della sua morte è stato dato dalla figlia Enrica, che ha voluto ricordarlo con un commovente tributo. Nel suo messaggio, ha citato il testo di “Lindbergh” di Ivano Fossati, un brano che rappresentava molto per il padre, suo chitarrista per quattro anni: “‘Non sono che l’anima di un pesce con le ali, volato via dal mare per annusare le stelle.