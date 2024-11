Quotidiano.net - La vergogna nella città di Anna Frank

Roma, 9 novembre 2024 – Amsterdam è, tragicamente, anche ladi: la sua casa è diventata un museo per non dimenticare. Ad Amsterdam l’Ajax è la squadra di calcio del ghetto ebraico: aveva il suo quartier generale infatti nello Jodenbuurt e tuttora i suoi tifosi, in giro per l’Olanda, vengono apostrofati in maniera poco sarcastica e molto razzista (e antisemita) come "giudei". Viene da chiedersi, a questo punto, come possa essere successo proprio in quellaciò che abbiamo visto l’altra notte: una caccia agli ebrei, con l’aggressione ai tifosi del Maccabi Tel Aviv subito dopo la partita in Europa League. Un raid, forse premeditato ma non ordito dai tifosi dell’Ajax (che portano in curva simboli ebraici e bandiere israeliane) e preso seriamente da tutti: in primis da Netanyahu che ha evocato pogrom e la Notte dei Cristalli e ha inviato due aerei per caricare a bordo i tifosi israeliani e riportarli a casa.