Joker 2: l'attore del film lo definisce "Il peggior film mai realizzato"

Persino alcuni dei membri del cast di: Folie à Deux non nascondono la loro opinione negativa sul sequel. Tim Dillon, attore, comico e podcaster, che ha interpretato una guardia all’Arkham Asylum nel, ha recentemente espresso apertamente il suo disprezzo per il, che ha subito un flop al botteghino (204 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 milioni) ed è stato rilasciato sulle piattaforme digitali a meno di un mese dalla sua uscita nelle sale.“È ilmai. Non è semplicemente ‘così brutto’, è proprio ile mai fatto”Ha dichiarato Dillon durante il Joe Rogan Podcast. Ha poi aggiunto:“Dopo il primo, c’era tanto dibattito del tipo: ‘Oh, questoè stato amato dagli incel. È piaciuto alle persone sbagliate. Ha inviato un messaggio sbagliato.